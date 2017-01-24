2017 | 89. Oscar Ödül Adayları
Dün gece yapılan sunumla 2017 yılının Oscar adayları açıklandı. Tüm dallar önemli farkındayız ancak ağırlıklı olarak merak edilen ana dalları derledik. 89.Oscar ödül töreninde ana...
Dün gece yapılan sunumla 2017 yılının Oscar adayları açıklandı. Tüm dallar önemli farkındayız ancak ağırlıklı olarak merak edilen ana dalları derledik. 89.Oscar ödül töreninde ana...
Film izlerken, kitap okurken ya da tiyatro seyrederken hedef kitlesini çeken ve bağlayan tek bir şey vardır. İzleyici yahut okuyucu eserde kendinden ya da yakın...
Brezilya yapımı olan bu film muadillerinin arasından sıyrılarak adını duyurmaya başarmıştır. Geleceğin Adamı – The Man From Future adından da tahmin edileceği üzere bir zaman...
İnsan ve doğa ile iç içe geçmiş filmleri ve doğal yaşam mottosunu seven sinemaseverlerin oldukça ilgisini çeken bir yapım olan Kaptan Fantastik bununla birlikte düzene...
2017 yılı sinema filmleri için oldukça bereketli geçecek gibi gözüküyor. Gelen basın bültenleri, büyük yapım şirketlerinin paylaştıkları görseller hem devam filmleri açısından hem de projeler...
2000’li yılların başında hayatımıza giren, yarış filmi tutkunlarının bir numaralı favorisi olan Hızlı ve Öfkeli serisi‘nin sekizinci filminin fragmanı taze geldi. Dom ve Letty balayındadır...
Marvel evreninin son üyelerinden Galaksinin Koruyucuları şimdi de ikinci filmiyle sevenleriyle buluşuyor. Ekip kâinatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Koruyucular, yeni...
Yeni nesil hızlı yarış arabaları tarafından bozguna uğratılan Şimşek McQueen için bazı şeylerin değişme vakti gelmiştir. Gidişat onu sevdiği spordan uzaklaştırmakta ve yalnızlaştırmaktadır. Eskilerden ilham...
Farklı tarzıyla ve anlatımıyla çok sevilen Lego filminden sonra Batman‘in başrolünde yeni bir macera başlıyor. Gotham şehrinde birşeyler dönüyor ve sorumlusu her zamanki gibi Joker...
Gizemli bir harita bulan Şirinler, Şirin Baba’dan habersiz gizemli yaratıkların içinde bulunduğu yasak ormandan geçerek haritanın işaret ettiği gizemli köyü bulmak için yola koyulurlar. Şirin...