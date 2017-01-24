24 Ocak 2017 Haberler

2017 | 89. Oscar Ödül Adayları

Dün gece yapılan sunumla 2017 yılının Oscar adayları açıklandı. Tüm dallar önemli farkındayız ancak ağırlıklı olarak merak edilen ana dalları derledik. 89.Oscar ödül töreninde ana...

17 Ocak 2017 Film Tavsiye

Kaptan Fantastik | 2017

İnsan ve doğa ile iç içe geçmiş filmleri ve doğal yaşam mottosunu seven sinemaseverlerin oldukça ilgisini çeken bir yapım olan Kaptan Fantastik bununla birlikte düzene...

12 Aralık 2016 Fragman

Galaksinin Koruyucuları 2 Türkçe Dublajlı Fragman

Marvel evreninin son üyelerinden Galaksinin Koruyucuları şimdi de ikinci filmiyle sevenleriyle buluşuyor. Ekip kâinatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Koruyucular, yeni...

12 Aralık 2016 Fragman

Arabalar 3 Türkçe Dublajlı Fragman

Yeni nesil hızlı yarış arabaları tarafından bozguna uğratılan Şimşek McQueen için bazı şeylerin değişme vakti gelmiştir. Gidişat onu sevdiği spordan uzaklaştırmakta ve yalnızlaştırmaktadır. Eskilerden ilham...